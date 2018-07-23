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Ведущий Fox News боялся ехать в Россию после интервью с Путиным

Кадр youtube.com
Американский журналист признал, что не чувствовал за собой слежки

Сотруднику американского телеканала Fox News Крису Уоллесу потребовался отпуск после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. Это понятно: журналист готовился к жесткому и провокационному интервью. Тем удивительнее тот факт, что восстанавливать силы Уоллес отправился в Россию, пишет The New York Times.

По словам самого репортера, у него были сомнения, стоит ли ехать в РФ после интервью, ведь он считал, что Путин не прощает тех, кто пытается с ним спорить. Однако отказаться от планов посетить с женой Москву и Санкт-Петербург было бы проявлением слабости, поскольку он уже озвучил их во время беседы с российским лидером. Правда, его насторожил тот факт, что Путин поинтересовался, сколько конкретно дней чета Уоллесов проведет в столице и городе на Неве. Но любопытство объяснилось просто: как уроженец Петербурга Путин порадовался, что достопримечательностям этого города американский журналист уделит больше внимания.

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Оказавшись в России в качестве туриста, 70-летний Уоллес признал, что не ошибся с выбором места для отпуска. Некоторое неудобство доставляли лишь люди на улицах, которые узнавали ведущего Fox News в лицо. Больше же никаких поводов для беспокойства не возникало, даже гостиничный номер не обыскивали, отметил репортер.

По его словам, он добивался интервью с президентом РФ несколько месяцев. Положительный ответ из Кремля ему пришел после того, как было объявлено о намерении Путина и Трампа встретиться в Хельсинки 16 июля, пишет URA.RU. Полная версия интервью длится 34 минуты. В США запись посмотрели 3,2 миллиона телезрителей, что является рекордным для такого рода передач. 

Николай ВИКТОРОВ
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