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Президента США Дональда Трампа готовы принять в Москве, он даже уже получил такое приглашение. Об этом заявил глава России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Прямую трансляцию вел телеканал RT.
"Что касается встреч, я прекрасно понимаю, что сказал президент Трамп, у него есть желание проводить дальнейшие встречи. И я готов к этому. Но нужно, чтобы были условия соответствующие, чтобы они создавались, эти условия. В том числе и в наших странах мы готовы к таким встречам. Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, пожалуйста. Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил", – сказал Путин.
При этом он отметил, что готов к новой встрече с главой Белого дома и в американской столице.
"Я готов и в Вашингтон приехать. Но повторяю еще раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы", – подчеркнул российский лидер.По его словам, нынешний лидер США стремится доводить до конца, данные своим избирателям предвыборные обещания. И это хорошо его характеризует.
"Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего, данных избирателям – американскому народу. Это, кстати говоря, такая специфика действующего президента, и положительная, я считаю, потому что как правило после выборов те или иные лидеры быстро забывают то, что они обещали народу, когда шли на выборы", – уверен Путин.
На брифинге ему задали широко обсуждаемый после встречи в Хельсинки вопрос о возможном проведении референдума в самопровозглашенных республиках о статусе Донбасса.
"Я
пока воздержусь от комментариев, это очень тонкая, чувствительная
сфера, которая требует дополнительного изучения и проработки", – ответил Путин, из чего можно сделать вывод, что, вероятно, такая идея все-таки могла прозвучать на закрытой части саммита в Хельсинки 16 июля.
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