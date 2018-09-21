Взятка Порошенко Трампу сыграла против Украины

Встреча президентов у черного входа не принесла пользы жителям Незалежной

Жители Украины потеряли дважды: сначала, когда команда Петра Порошенко заплатила Белому дому 400 тыс. бюджетных долларов за организацию внеплановой встречи президентов, и потом, когда итогом этой встречи стали повышенные тарифы на электроэнергию и отопление. Так что встреча за $400 тыс. без учета стоимости перелета и проживания украинской делегации была вовсе не в интересах жителей Украины, подчеркивает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

"Встреча Порошенко с Трампом не была запланирована, не была официальна, она прошла как бы с черного хода. Порошенко заехал, Трамп уделил ему несколько минут. После этого не было брифинга двух президентов, как это обычно происходит, а просто Порошенко дал интервью за забором Белого дома нескольким украинским журналистам", – напомнил политик в беседе с РИА ФАН.

По словам Олейника, итогом той встречи стали договоренности по поставкам на Украину американского угля, ТВЭЛов для АЭС, сланцевого газа. "Порошенко надо было заинтересовать Трампа, и он это сделал. Такой вот взяткой. Он, вероятно, забыл, что украинские шахтеры не получают зарплаты, бастуют, протестуют. Он кормит шахтеров американских. И цены на электроэнергию опять собирается поднять вдвое. Правильно, ведь уголь-то из США", – подвел итог экс-депутат.

Ранее стало известно, что адвокаты Порошенко подали иск на телерадиокомпанию BBC, которая распространила информацию, что за встречу в Белом доме украинская сторона выложила $400 тысяч.