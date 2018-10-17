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Министр иностранных дел Греции покинул свой пост

Глава МИД разругался с руководством Минобороны

На фоне политического кризиса в Элладе в отставку ушел министр иностранных дел Греции Никос Котзиас.

Как пишет сегодня газета Kathimerini, такое решение шефа внешнеполитического ведомства стало результатом его разногласий с главой Нацобороны Греции Паносом Камменосом.

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Накануне состоялось заседание правительства, в ходе которого Котзиас вступил в конфликт с Камменосом относительно соглашения в Преспе по наименованию Македонии. По данным издания, на кабмине министр обороны обвинил главу МИД в ненадлежащем использовании секретных средств Министерства иностранных дел, а также в том, что "он является человеком (американского финансиста Джорджа) Сороса".

Елена УСОВА
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