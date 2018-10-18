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Российскую Федерацию необходимо устрашать. К такому выводу пришла премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, выступая в Берлине на мероприятии Global Leader Dialogue.
По ее словам, расположение Королевства имеет стратегическое значение.
"Тот, кто контролирует наше побережье, контролирует Северную Атлантику и переход в Россию", – цитирует Der Tagesspiegel главу норвежского правительства.
Она подчеркнула, что не верит в возвращение холодной войны, однако необходимо сдерживание, например, в отношении Владимира Путина, в том числе путем больших военных маневров.
"Того, кто свяжется с Североатлантическим альянсом, ждут серьезные последствия", – обещала Сульберг.
Она считает, что Европа должна больше инвестировать в свою оборону. Премьер-министр отметила, что считает вполне разумным тратить 2% ВВП страны на оборону. Сульберг заверила, что Норвегия, безусловно, увеличит военные расходы.
Также норвежка хочет, чтобы "Германия взяла на себя ответственность и инициативу" в деле укрепления европейской безопасности.
"Слабые правительства и дырявые границы действуют как приглашение для преступных группировок", – сказала она.
Выступая сегодня в Сочи
на заседании клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин заявил, что те, кто применит ядерное
оружие против России, "просто сдохнут" и "даже раскаяться не успеют", а россияне, "как жертвы агрессии", попадут в рай.
Глава государства напомнил, что наша страна никогда не наносит превентивный удар, а всегда только отвечает.
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