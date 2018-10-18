Осло призывает Европу больше вкладываться в оборонку

Российскую Федерацию необходимо устрашать. К такому выводу пришла премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, выступая в Берлине на мероприятии Global Leader Dialogue.

По ее словам, расположение Королевства имеет стратегическое значение.

"Тот, кто контролирует наше побережье, контролирует Северную Атлантику и переход в Россию", – цитирует Der Tagesspiegel главу норвежского правительства.

Она подчеркнула, что не верит в возвращение холодной войны, однако необходимо сдерживание, например, в отношении Владимира Путина, в том числе путем больших военных маневров.

"Того, кто свяжется с Североатлантическим альянсом, ждут серьезные последствия", – обещала Сульберг.

Она считает, что Европа должна больше инвестировать в свою оборону. Премьер-министр отметила, что считает вполне разумным тратить 2% ВВП страны на оборону. Сульберг заверила, что Норвегия, безусловно, увеличит военные расходы.

Также норвежка хочет, чтобы "Германия взяла на себя ответственность и инициативу" в деле укрепления европейской безопасности.

"Слабые правительства и дырявые границы действуют как приглашение для преступных группировок", – сказала она.

Выступая сегодня в Сочи на заседании клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин заявил, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут" и "даже раскаяться не успеют", а россияне, "как жертвы агрессии", попадут в рай. Глава государства напомнил, что наша страна никогда не наносит превентивный удар, а всегда только отвечает.

