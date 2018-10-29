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Португалия не верит британцам в "деле Скрипаля"

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Лиссабон не солидарен с Европой и НАТО

Российско-португальские отношения не поддаются европейским манипуляциям на фоне раздутого инцидента в Солсбери. Так, Лиссабон не поддержал сговор участников Евросоюза и не стал возвращать Москве ее дипломатов, напомнил посол РФ Михаил Камынин.

"Мы плотно работаем совместно с португальскими партнерами (в отличие от некоторых других есовских) над продвижением позитивной, созидательной повестки дня нашего взаимодействия. В свете этого не вижу особого смысла ворошить прошлое и оглядываться назад на подобную крайне неоднозначную, провокационную ситуацию, которая была сфабрикована британцами", – пояснил дипломат в интервью "ТАСС".

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Он добавил, что в туманном "деле Скрипалей" до сих пор нет ясности. Наоборот, подчеркнул российский посол, "вопросов к Лондону все больше и больше".

"Москва и Лиссабон же смотрят вперед. Считаю это верным и конструктивным подходом", – подытожил Камынин.

Отношения на международной арене испортились в марте, после покушения на 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Они пострадали в британском городке Солсбери. Туманный Альбион без суда и следствия повесил вину на Россию, выдворив из Лондона 23 сотрудника диппредставительства.

Та в свою очередь ответила взаимностью. До сих пор нападки британцев не прекращаются. Так называемое "дело Скрипаля" обрастает все новыми подробностями.

За 7 с лишним месяцев в Россию вернулись 150 послов. Их выслали солидарные с Соединенным Королевством европейские государства и страны НАТО. Москва не осталась в долгу. Ровно столько же иностранных дипломатов покинули нашу страну. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
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