Лиссабон не солидарен с Европой и НАТО

Российско-португальские отношения не поддаются европейским манипуляциям на фоне раздутого инцидента в Солсбери. Так, Лиссабон не поддержал сговор участников Евросоюза и не стал возвращать Москве ее дипломатов, напомнил посол РФ Михаил Камынин.

"Мы плотно работаем совместно с португальскими партнерами (в отличие от некоторых других есовских) над продвижением позитивной, созидательной повестки дня нашего взаимодействия. В свете этого не вижу особого смысла ворошить прошлое и оглядываться назад на подобную крайне неоднозначную, провокационную ситуацию, которая была сфабрикована британцами", – пояснил дипломат в интервью "ТАСС".

Он добавил, что в туманном "деле Скрипалей" до сих пор нет ясности. Наоборот, подчеркнул российский посол, "вопросов к Лондону все больше и больше".

"Москва и Лиссабон же смотрят вперед. Считаю это верным и конструктивным подходом", – подытожил Камынин.

Отношения на международной арене испортились в марте, после покушения на 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Они пострадали в британском городке Солсбери. Туманный Альбион без суда и следствия повесил вину на Россию, выдворив из Лондона 23 сотрудника диппредставительства.

Та в свою очередь ответила взаимностью. До сих пор нападки британцев не прекращаются. Так называемое "дело Скрипаля" обрастает все новыми подробностями.

За 7 с лишним месяцев в Россию вернулись 150 послов. Их выслали солидарные с Соединенным Королевством европейские государства и страны НАТО. Москва не осталась в долгу. Ровно столько же иностранных дипломатов покинули нашу страну.