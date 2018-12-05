Позиция США по инциденту у Крымского моста напоминает фильм ужасов

Угрозы американцев в адрес России свидетельствуют о "безумии" заокеанских властей. С таким заявлением выступила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.



"Все это немного уже похоже, заявления такого рода, а их из Вашингтона приходит немало, они похожи на риторику обезумевшего доктора. Такой хирург-зло: последствия, боль. Действия, которые направлены на ухудшение, а не на улучшение. Это какой-то сценарий для фильма ужасов, я бы так это охарактеризовала", – цитирует Захарову РИА "Новости".

Ранее в Государственном департаменте США заявили о том, что Москва сильно пожалеет об аресте украинских военных кораблей и их экипажей после совершенной ими провокации в Керченском проливе.

"Я хочу, чтобы русские восприняли послание о том, что они должны освободить экипажи, иначе последствия и боль будут только нарастать со временем", – заявил неназванный высокопоставленный чиновник Госдепа. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Говоривший выразил надежду, что "русские воспримут это послание". "Но если они этого не сделают, им должно быть совершенно ясно, что до тех пор, пока они удерживают экипажи, мы будем продолжать повышать цену, которую им придется заплатить. Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, это не тот вопрос, который мы выпустим из зоны нашего внимания", – пригрозил американский дипломат.

Он также повторил позицию США относительно инцидента в Керченском проливе. По его словам, это "акт агрессии" и "явная военная эскалация и нарушение международного права и свободы судоходства".

Американцам активно поддакивает президент Украины Петр Порошенко. Ранее он заявил о том, что Украина готовит иск в Международный суд ООН об ответственности России в связи с инцидентом в Керченском проливе. "Файл этот уже зафиксирован – об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства", – приводит слова украинского лидера РБК.

Двадцать пятого ноября российские пограничники задержали три украинских военных корабля в районе Керченского пролива. ФСБ заявила, что они нарушили государственную границу России. При задержании были применены таран и огонь на поражение, три украинских моряка получили ранения. Экипажи кораблей решением суда в Симферополе арестованы и этапированы в Москву. Им предъявили официальные обвинения в нарушении границы. Киев после инцидента объявил о введении военного положения в десяти регионах страны.