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Кремль отрекся от влияния на Францию

Фото: www.globallookpress.com
Беспорядки в Пятой республике начались без помощи Москвы

Россия не вмешивалась в акции протеста во Франции, и Париж не подозревает Москву в подстрекательстве радикалов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, власти Франции считают, что массовые протесты подогреваются извне, и ведут соответствующее расследование, но Россию они не обвиняют.

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"Там не возможная причастность России, а, как я слышал, речь о возможной причастности извне. Россию потом наши "друзья" стали приписывать", – прокомментировал Песков в эфире НТВ.

Представитель Кремля отметил, что происходящее во Франции – ее внутреннее дело.

"Мы не вмешивались и не вмешиваемся ни в какие внутренние дела любых стран, в том числе и Франции, развитию отношений с которой мы придаем большое значение. Мы с большим уважением относимся к суверенитету Франции. Мы признательны, когда французская сторона нам отвечает взаимностью, – подчеркнул Песков. – Какие-либо утверждения о возможной причастности России являются не чем иным, как клеветой", – повторил он.

Накануне агентство Bloomberg написало, что Париж считает Москву возможной виновницей массовых протестов в стране. Об этом, дескать, сказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, который, однако, отказался поделиться подробностями, "пока расследование не будет закончено".

По данным агентства, подозрения Парижа вызвал тот факт, что около 600 аккаунтов в Twitter, которые обычно публиковали сообщения в поддержку политики Кремля, активизировались и расширили распространение хештега #giletsjaunes (желтые жилеты), пишет РБК.

Эти сообщения тут же подхватили на Украине. Глава СБУ Василий Грицак разразился большим сообщением в Facebook о том, как Кремль берет под свой контроль "европейские радикальные общественно-политические структуры", которые "за спиной мирных митингующим прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции". Но только на Пятой республике Грицак не остановился, заявив, что Москва пытается поменять власть во всей Европе. 

Протесты, связанные с ростом цен на бензин, длятся во Франции с середины ноября. В субботу, 8 декабря, в Париже около 125 тысяч демонстрантов вышли на улицы, несмотря на то что власти установили мораторий на повышение цен. Акция обернулась погромами и массовыми задержаниями. 

Николай ВИКТОРОВ
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