Порошенко отрапортовал о финансовых успехах

Тарифы растут, пенсии уменьшаются, а глава Незалежной убеждает народ в наступившей стабильности

Украина вышла из зоны экономического риска. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 11 января. В своем заявлении он поздравил граждан с успехами, которых удалось добиться за последние 4 года. А для тех, кто не понял, о чем речь, четко пояснил – "удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию".

"Еще четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы", – написал Порошенко в Facebook. По его словам, потеря Киевом Крыма и Донбасса лишила страну "четверти промышленного потенциала". Однако его мудрое руководство вывело страну из кризиса.

"Я совершенно четко понимаю, что перед нами все еще множество проблем, которые предстоит решить. Но самое тяжелое у нас точно позади", – успокоил президент народ.

Выступление Порошенко выглядит ответом на заявление лидера общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктора Медведчука. Накануне на сайте организации появились данные о том, как обнищали украинцы за годы деятельности нынешней власти. Так, цены на газ выросли более чем в 10 раз, реальные пенсии сократились в 2,2 раза, а планку прожиточного минимума правительство опустило с 4,2 тыс. до 1,9 тыс. гривен.

Опровергнуть эти цифры Порошенко не смог. Но с описанием ситуации тоже не согласился. То, что сейчас творится на Украине, – это, по его мнению, стабильность. И он готов и дальше преодолевать трудности.