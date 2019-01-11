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Порошенко отрапортовал о финансовых успехах

Фото: www.globallookpress.com
Тарифы растут, пенсии уменьшаются, а глава Незалежной убеждает народ в наступившей стабильности

Украина вышла из зоны экономического риска. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 11 января. В своем заявлении он поздравил граждан с успехами, которых удалось добиться за последние 4 года. А для тех, кто не понял, о чем речь, четко пояснил – "удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию".

"Еще четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы", – написал Порошенко в Facebook. По его словам, потеря Киевом Крыма и Донбасса лишила страну "четверти промышленного потенциала". Однако его мудрое руководство вывело страну из кризиса.

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"Я совершенно четко понимаю, что перед нами все еще множество проблем, которые предстоит решить. Но самое тяжелое у нас точно позади", – успокоил президент народ.

Выступление Порошенко выглядит ответом на заявление лидера общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктора Медведчука. Накануне на сайте организации появились данные о том, как обнищали украинцы за годы деятельности нынешней власти. Так, цены на газ выросли более чем в 10 раз, реальные пенсии сократились в 2,2 раза, а планку прожиточного минимума правительство опустило с 4,2 тыс. до 1,9 тыс. гривен.

Опровергнуть эти цифры Порошенко не смог. Но с описанием ситуации тоже не согласился. То, что сейчас творится на Украине, – это, по его мнению, стабильность. И он готов и дальше преодолевать трудности.

Николай ВИКТОРОВ
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