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США угрожают ударить по экономике Турции

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Трамп пообещал задавить Анкару санкциями

Нападение турецкой армии на позиции сирийских курдов приведет к ответным действиям экономического характера со стороны США. Такой ультиматум президенту Турции Тайипу Эрдогану выдвинул глава Белого дома Дональд Трамп.

Грозное предупреждение по обыкновению появилось в микроблоге американского лидера.

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"Начинаем давно назревший вывод (войск) из Сирии и в то же время наносим сильные удары по тому, что осталось от халифата "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация. – Прим. "Утро.ру") с разных точек. Нападем снова с имеющихся рядом баз, если оно преобразуется. Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам", – написал Трамп.

При этом он обратился к курдам с призывом не провоцировать турок на силовые действия, а также призвал положить конец "бесконечным войнам" на Ближнем Востоке.

"Россия, Иран и Сирия являются крупнейшими бенефициарами долгосрочной политики США по разрушению ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация. – Прим. "Утро.ру") в Сирии - естественные враги. Мы также выигрываем от этого, но настало время вернуть наши войска домой. Прекратим БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЙНЫ!" – отметил президент США.

Выступление Трампа стало ответом на сделанное ранее заявление Эрдогана о том, что его войска готовы готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов. Он потребовал, чтобы США вывели курдские формирования с указанных территорий. После того как Трамп объявил о выводе американского контингента из Сирии, Эрдоган передумал начинать операцию.

В середине декабря 2018 г. Дональд Трамп заявил о победе над исламскими террористами в Сирии, напоминает телеканал "360". Он подчеркнул, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране, поэтому теперь Пентагон может вывести свой контингент. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что победа над террористическими группировками не означает прекращения работы международной коалиции на Ближнем Востоке.

Андрей ФИЛАТОВ
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