Голосование оградят от внешнего вмешательства через соцсети

Европолитики обеспокоены возможной активизацией нанятых интернет-троллей в преддверии выборов президента Украины. Заказные посты и комментарии в социальных сетях, по их мнению, могут повлиять на исход волеизъявления граждан. Поэтому ЕС наймет команду для мониторинга украинского интернет-пространства на предмет признаков внешнего вмешательства.



О поиске специалистов для отслеживания активности в соцсетях говорится в тендере, размещенном Советом Европы. "Цель мониторинга социальных сетей будет заключаться в проведении систематического анализа данных, касающихся основных голосов, формирующих политический дискурс в сети во время президентских выборов на Украине в 2019 г.", – говорится в заявке (цитируется по RT).

Проект носит название "Поддержка прозрачности, инклюзивности и честности в избирательной практике на Украине". По мнению европейцев, "беспристрастное наблюдение" обеспечит честность электорального процесса в Незалежной и позволит "уменьшить негативный эффект дезинформации и пропаганды на избирательный процесс".

Исполнители проекта обязаны будут проводить мониторинг страниц кандидатов в президенты, политических партий, онлайн-СМИ и людей, формирующих общественное мнение. Фокус внимания наблюдателей сосредоточится на Facebook и Twitter – двух самых популярных социальных сетях на Украине.

Помимо постов, на вышеуказанных страницах нужно будет также внимательно отслеживать комментарии других пользователей. Кроме того, специалистам предстоит выявлять ботов и фейковые аккаунты, передает "Царьград".

Между тем отдельные кандидаты на пост главы государства не гнушаются использованием нечестных приемов и без помощи социальных сетей. Действующего президента Петра Порошенко обвинили в том, что он эксплуатирует ситуацию с предоставлением автокефалии новообразованной Православной церкви Украины для поднятия собственного электорального рейтинга.

"Простите, но президент Порошенко эксплуатирует Томос абсолютно безбожно, сделав независимость церкви декорацией своей предвыборной агитации", – написала вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид на своей странице в Facebook.

Политик раскритиковала главу государства за то, что он лично повез томос по городам Украины, по сути превратив церковное мероприятие в предвыборный тур. По мнению Сыроид, церковь должна служить интересам общества, а не "интересам Банковой" – улицы в Киеве, где располагается здание администрации президента Украины.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Лидером предвыборной гонки, согласно социологическим опросам, является бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко. За ней следуют шоумен Владимир Зеленский, нынешний президент Петр Порошенко и оппозиционер Юрий Гриценко.