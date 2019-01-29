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США ждут продолжения Керченского конфликта

Фото: most.life/multimedia
Один прогноз за другим вылетает из уст главы американской разведки

Конфликт в водах Черного и Азовского морей напророчил директор национальной разведки США Дэниел Коутс. По его словам, и Россия, и Украина будут перетягивать на себя одеяло, усугубляя тем самым ситуацию.

"Двусторонняя напряженность в Черном и Азовском морях будет нарастать по мере того, как обе страны стремятся укрепить свои суверенные и морские права",

цитирует Коутса РИА "Новости".

Он напомнил о Керченском конфликте, когда российские пограничники задержали три корабля Незалежной: "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. Тогда моряков арестовали на 2 месяца, после арест продлили до конца апреля. 

"Перехват Россией украинских судов в Керченском проливе и задержание украинских моряков в ноябре 2018 года свидетельствует, что Россия настроена на ограничение свободы мореплавания для Украины в этом регионе и осуществляет политическое давление на лидеров страны, в особенности в преддверии президентских выборов на Украине в этом году",

– разговорился директор американской разведки.

Ранее он предупредил заокеанский народ о готовящемся наступлении со стороны РФ. Наказать ее за провокацию Киева призвал Евросоюз глава МИД Дании Андерс Самуэльсен.

Ксения АНДРЕЕВА
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