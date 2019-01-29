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Конфликт в водах Черного и Азовского морей напророчил директор национальной разведки США Дэниел Коутс. По его словам, и Россия, и Украина будут перетягивать на себя одеяло, усугубляя тем самым ситуацию.
"Двусторонняя напряженность в Черном и Азовском морях будет нарастать по мере того, как обе страны стремятся укрепить свои суверенные и морские права",
– цитирует Коутса РИА "Новости".
Он напомнил о Керченском конфликте, когда российские пограничники задержали три корабля Незалежной: "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. Тогда моряков арестовали на 2 месяца, после арест продлили до конца апреля.
"Перехват Россией украинских судов в Керченском проливе и задержание украинских моряков в ноябре 2018 года свидетельствует, что Россия настроена на ограничение свободы мореплавания для Украины в этом регионе и осуществляет политическое давление на лидеров страны, в особенности в преддверии президентских выборов на Украине в этом году",
– разговорился директор американской разведки.
Ранее он предупредил заокеанский народ о готовящемся наступлении со стороны РФ. Наказать ее за провокацию Киева призвал Евросоюз глава МИД Дании Андерс Самуэльсен.
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