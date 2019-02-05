Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Больной Порошенко бросит Украину

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Измученного болезнью политика отправят доживать в другую страну после президентской гонки

Выборы президента на Украине за последние несколько месяцев стали одной из самых обсуждаемых тем в СМИ. В вопросе о том, кто станет новым лидером Незалежной эксперты расходятся. Одни прочат победу артисту комедийного жанра Владимиру Зеленскому, другие утверждают, что страну возглавит пережившая смену нескольких политических режимов, отсидевшая в тюрьме Юлия Тимошенко. Нынешнему главнокомандующему Петру Порошенко ничего хорошего не прогнозируют. Будущее у него – не позавидуешь. О том, что случится с "шоколадным королем" рассказала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова

"Порошенко у власти не останется и никто даже и не собирается его задерживать на этом месте. Очень много поменялось с того момента, как он пришел на эту должность. И власть сменила несколько течений. Внешние и внутренние силы уже представлены другими персонажами. Да он может продвигать свою кандидатуру и выставлять ее, но я не вижу его лидером. Да он после того, как не будет Президентом, запросит какие то гарантии, что его так сказать не прикончила толпа", – считает она. 

Скорей всего, Порошенко с Украины увезут. Верней, ему помогут уехать, говорит Марианна. По ее словам, нынешний президент Украины исчезнет с радаров: 

"И жить он будет  не особо афишируя это место. Ну он все же останется бизнесменом, ни о какой политике не может идти и речи", – продолжила таролог.

"После всех этих событий у него резко ухудшится здоровье, да не только физическое, но и психическое. Ему нужно все же этому уделять больше времени. Скорее всего я  бы рекомендовала пересмотреть ему свое отношение к алкоголю. Возможно серьезные последствия. Совсем скоро Петр Порошенко станет простым частным лицом, навсегда лишившимся возможности вернуться в околополитические круги", – заключила Абравитова. 

Марианна Абравитова. Фото: пресс-служба

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей