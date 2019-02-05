Больной Порошенко бросит Украину

Измученного болезнью политика отправят доживать в другую страну после президентской гонки

Выборы президента на Украине за последние несколько месяцев стали одной из самых обсуждаемых тем в СМИ. В вопросе о том, кто станет новым лидером Незалежной эксперты расходятся. Одни прочат победу артисту комедийного жанра Владимиру Зеленскому, другие утверждают, что страну возглавит пережившая смену нескольких политических режимов, отсидевшая в тюрьме Юлия Тимошенко. Нынешнему главнокомандующему Петру Порошенко ничего хорошего не прогнозируют. Будущее у него – не позавидуешь. О том, что случится с "шоколадным королем" рассказала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

"Порошенко у власти не останется и никто даже и не собирается его задерживать на этом месте. Очень много поменялось с того момента, как он пришел на эту должность. И власть сменила несколько течений. Внешние и внутренние силы уже представлены другими персонажами. Да он может продвигать свою кандидатуру и выставлять ее, но я не вижу его лидером. Да он после того, как не будет Президентом, запросит какие то гарантии, что его так сказать не прикончила толпа", – считает она.

Скорей всего, Порошенко с Украины увезут. Верней, ему помогут уехать, говорит Марианна. По ее словам, нынешний президент Украины исчезнет с радаров:

"И жить он будет не особо афишируя это место. Ну он все же останется бизнесменом, ни о какой политике не может идти и речи", – продолжила таролог.

"После всех этих событий у него резко ухудшится здоровье, да не только физическое, но и психическое. Ему нужно все же этому уделять больше времени. Скорее всего я бы рекомендовала пересмотреть ему свое отношение к алкоголю. Возможно серьезные последствия. Совсем скоро Петр Порошенко станет простым частным лицом, навсегда лишившимся возможности вернуться в околополитические круги", – заключила Абравитова.