Выборы в заксобрания и гордумы осенью состоятся в 29 регионах страны

Более 300 человек уже изъявили желание участвовать в предварительном отборе кандидатов от "Единой России" на выборы в законодательные собрания и городские думы. Праймериз состоится 26 мая. До этого времени зарегистрируются еще тысячи человек, считает заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Виктор Селиверстов.

Он рассказал, что во всех 29 регионах, где в сентябре состоятся выборы законодателей местного уровня, уже созданы организационные комитеты по проведению предварительного голосования. Там будущие участники могут проконсультироваться по всем вопросам.

"Люди знают, что наше предварительное голосование - открытый, прозрачный и честный способ отбора кандидатов на выборы в Единый день голосования. Поэтому чем ближе сам день ПГ, тем больше людей принимает решение воспользоваться этой возможностью. Мы ожидаем, что к моменту окончания регистрации на предварительное голосование будет заявлено несколько тысяч участников", – отметил Селиверстов.

При этом все больше молодых людей рискуют попробовать свои силы в политике и общественной деятельности. Специально для них "Единая Россия" запустила кадровый проект "ПолитСтартап", на площадках которого опытные наставники – политики регионального и федерального уровней – учат молодежь дискутировать и проводить предвыборные кампании.

В этом году проголосовать на праймериз "Единой России" избиратели смогут онлайн, воспользовавшись регистрацией на сайте "Госуслуг". "Единая Россия" – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования в ходе открытых предварительных выборов. Мы стараемся делать этот процесс максимально удобным для избирателя", – подчеркнул Селиверстов.

Всего в Единый день голосования 8 сентября 2019 г. в России пройдут 73 избирательные кампании в 44 субъектах РФ.