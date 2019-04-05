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Отставка Ушакова унизила Латвию

Нил Ушаков. Фото: www.globallookpress.com
Мэр Риги намерен отстоять правду в суде

Увольнение главы администрации столицы Латвии Нила Ушакова - это неуважение ко всем избирателям, которые за него голосовали. А тот факт, что сообщение об этом было обнародовано ночью, когда жители спали, – унижает саму Ригу. Об этом заявила депутат сейма республики от партии "Согласие" Регина Лочмеле-Лунева. 

"НОЧЬЮ в демократической стране трусливые министры объявляют о том, что своим единоличным решением они отправляют в отставку мэра столицы. Мэра, получившего на выборах такое количество голосов, которое даже не снилось НИКОМУ из этих лилипутов", – отметила депутат в Facebook.

Об отставке Ушакова сообщил министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце в ночь с четверга на пятницу, 5 апреля. Поводом он назвал "неисполнение мэром установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов".

Нил Ушаков. Фото: commons.wikimedia.org/Saeima ( CC BY-SA 2.0)

Ушаков уже заявил, что попытка министра отправить его в отставку незаконна и он оспорит это в суде:

"Его список нарушений – это попытка найти незначительные нарушения процедуры. Включая упрек в том, что ответ министру был послан обычной почтой, а не в электронном виде. Все это естественно будет оспорено в суде. Мэром меня сделали мои избиратели рижане и уволить могут только они, а не пуце и прочие политические лилипуты!" – написал мэр в Facebook.

Он напомнил, что на прошедших в 2017 г. выборах в рижскую думу Пуце получил около 5 тыс. голосов, а за Ушакова проголосовали 105 тыс. жителей Риги.

"За 10 лет победить меня в честной, открытой и демократической борьбе им не удавалось ни разу. Но сейчас другие времена", – указал мэр Риги, занимающий этот пост с 2009 года.

Фото: www.globallookpress.com

Глава столицы Латвии является лидером партии "Согласие" и последовательно выступает за защиту прав нацменьшинств, в том числе русскоязычного населения. За это он не раз подвергался нападкам со стороны властей республики. Так, в январе 2019 г. его обвинили в причастности к коррупции в сфере городского общественного транспорта и провели обыски у него дома и в офисе, напоминает "ФедералПресс".

Отставка Ушакова может негативно сказаться на внутриполитической ситуации в Латвии, считает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

"Нил Ушаков – это значимая политическая фигура для всей политической системы Латвии, человек, который на протяжении долгого времени возглавлял главный город в стране, при этом он является представителем русскоязычного населения, тех политических сил, которые не имеют в своей основе антироссийскую платформу", – указал эксперт в беседе с RT.

С другой стороны, по мнению политолога, у Ушакова хорошие шансы стать депутатом Европарламента. И от этого приобретения ЕП только выиграет.

Николай ВИКТОРОВ
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