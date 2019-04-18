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Последние новости политики на сегодня, 18 апреля 2019 года

Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine

Громкие заявления, честные признания, обещания и угрозы. "Утро.ру" собрало для читателей последние новости политики на сегодня, 18 апреля 2019 года.

Корабли НАТО стремительно приближаются к России 

Группа военных кораблей Североатлантического альянса вошла в Балтийское море. Но навстречу непрошеным гостям уже вышли силы Балтийского флота РФ. Российские военные пристально следят за перемещениями корабельной группы западного блока.

Грандиозный ущерб: эстонцы взвыли из-за санкций против России 

Среди эстонцев нарастает недовольство из-за испорченных отношений с Россией. Санкции против Москвы нанесли болезненный удар по экономике страны. Счет идет на сотни миллионов евро.

Обстановка накаляется: США разразились угрозами в адрес России 

Американцы пытаются всеми силами взять контроль над Венесуэлой, однако в этом им мешает Москва. Советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон предостерег Кремль от вмешательства в дела страны.

Россия жестко ответила на санкции Украины 

Москва ввела торговые ограничения против Киева. Под запрет на экспорт на Украину попала российская нефть, а также продукция ТЭК и уголь. Из Незалежной больше нельзя привозить бумагу, картон, одежду и обувь, а также трубную продукцию.

От коллапса не уйти: банковские карты миллионов россиян заблокируют 

В Национальной системе платежных карт (НСПК) и Центробанке предупредили россиян о колоссальных последствиях новых санкций США против финансового сектора РФ. Фактически клиенты каждого третьего банка столкнутся либо со сбоями при онлайн-платежах, либо вообще останутся без карты.

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