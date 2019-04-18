Нибиру
- Москва на очереди: Нибиру атакует старинный русский город
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Громкие заявления, честные признания, обещания и угрозы. "Утро.ру" собрало для читателей последние новости политики на сегодня, 18 апреля 2019 года.
Корабли НАТО стремительно приближаются к России
Группа военных кораблей Североатлантического альянса вошла в Балтийское море. Но навстречу непрошеным гостям уже вышли силы Балтийского флота РФ. Российские военные пристально следят за перемещениями корабельной группы западного блока.
Грандиозный ущерб: эстонцы взвыли из-за санкций против России
Среди эстонцев нарастает недовольство из-за испорченных отношений с Россией. Санкции против Москвы нанесли болезненный удар по экономике страны. Счет идет на сотни миллионов евро.
Обстановка накаляется: США разразились угрозами в адрес России
Американцы пытаются всеми силами взять контроль над Венесуэлой, однако в этом им мешает Москва. Советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон предостерег Кремль от вмешательства в дела страны.
Россия жестко ответила на санкции Украины
Москва ввела торговые ограничения против Киева. Под запрет на экспорт на Украину попала российская нефть, а также продукция ТЭК и уголь. Из Незалежной больше нельзя привозить бумагу, картон, одежду и обувь, а также трубную продукцию.
От коллапса не уйти: банковские карты миллионов россиян заблокируют
В Национальной системе платежных карт (НСПК) и Центробанке предупредили россиян о колоссальных последствиях новых санкций США против финансового сектора РФ. Фактически клиенты каждого третьего банка столкнутся либо со сбоями при онлайн-платежах, либо вообще останутся без карты.
В Кремле состоялись исторические переговоры
Чтобы со стороны наблюдать за заседаниями евродепутатов, не обязательно тратить миллионы. Это можно сделать совершенно бесплатно