Раскрыта причина сложностей между Москвой и Минском

Западным СМИ удалось понять подноготную конфликта

Президент РФ Владимир Путин недоволен попытками главы Белоруссии Александра Лукашенко выйти из-под контроля. К такому выводу пришло агентство Bloomberg.

По его данным, полученным из осведомленных источников на условиях анонимности, Минск всерьез опасается за свою независимость. Дескать, Москва жестко настаивает на полном объединении двух государств, чтобы Путин мог остаться у власти после того, как его полномочия президента РФ истекут.

Ради этих планов Россия годами накачивала белорусскую экономику деньгами, утверждает Bloomberg. Но когда минский глава отказался быть лояльным сторонником данного пути, Кремль усилил давление: придумал налоговый маневр в нефтяной отрасли, жестко пресек контрабанду продуктов из Белоруссии, сократил объемы финансово-экономической помощи.

В результате Минск нервничает и напряженность между двумя государствами усиливается, пишет агентство.

Ранее Лукашенко назвал запрет на ввоз в Россию из Белоруссии польских яблок "санкциями".