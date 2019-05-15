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Москва не собирается жертвовать своими интересами, чтобы услужить Вашингтону, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. А дружелюбный настрой вчерашних переговоров, отметил он, лишь свидетельствует о воспитанности российского правительства. Россия по-прежнему не будет идти на поводу у Америки.
"Это, наверное, разные понятия; надо всегда быть вежливыми, а мы – вежливые люди",
– пояснил Лавров, передает РИА "Новости".
По словам главы МИД, РФ даст положительный ответ на официальное предложение США о двусторонних переговорах глав государств. Он напомнил, что американский лидер Дональд Трамп публично объявил о своем намерении встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке, несмотря на то что украинские моряки до сих пор под арестом. Российское руководство в этом вопросе непреклонно, подчеркнул Лавров, добавив, что "нужно слушать друг друга".
"Мы других слышим, между прочим, они нас – не всегда. Но это отнюдь не означает, что если мы вежливо разговариваем, то мы будем идти на какие-то уступки, которые противоречат коренным национальным интересам Российской Федерации",
– резюмировал глава внешнеполитического ведомства.
Напомним, Керченский конфликт помешал переговорам Путина и Трампа в ноябре 2018 года. Так, по крайней мере, звучит официальная отговорка последнего.
Накануне состоялась встреча Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео. После американец обмолвился об освобождении задержанных российскими пограничниками моряков.
Возможно, бесцеремонность заокеанского коллеги задела российского министра, и он отказался от поездки с ним в белом автомобиле "Победа", в котором имел честь прокатиться предшественник Помпео Джон Керри.
"Куда-то делся армянин, который мне эту "Победу" давал, не знаю",
– отшутился в ответ высокопоставленный дипломат.
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