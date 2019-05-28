Ради Незалежной: Литва разобьет альянс России и Белоруссии

Смена лидера в Вильнюсе приведет к изменению внешней политики республики

Литва не собирается налаживать отношения с Россией, чтобы украинские партнеры не почувствовали себя преданными. Об этом заявил избранный президент прибалтийской республики Гитанас Науседа.

О победе Науседы ЦИК Литвы заявил 27 мая, и с этого момента риторика политика кардинально поменялась. Ранее он критиковал литовские власти за отсутствие попыток наладить диалог с РФ, указывая, что внешнеполитический курс нужно строить более прагматично и что в интересах Вильнюса иметь хорошие дипломатические, культурные и экономические связи с Москвой.

Но стоило Науседе заполучить президентское кресло, как он пошел проторенной дорожкой: заявил, что Москва не может быть партнером Вильнюса, пока у Киева сохраняются к ней претензии.

Другое дело Белоруссия. Тут Науседа намерен постараться, чтобы вовлечь ее в круг своих интересов и объяснить, почему дружить с прибалтийскими республиками выгоднее, чем с РФ.

"Мы хотим достичь искреннего диалога с Белоруссией – диалога между соседями, которые объединены долгим общим историческим прошлым. По этой причине мы должны быть хорошими соседями, которые не боятся критиковать", – цитирует Науседу Sputnik Литва.

Второй тур выборов президента Литвы состоялся 26 мая. Науседа получил поддержку 65,85% избирателей.