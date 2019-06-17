Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Экс-посол РФ в Белоруссии получил новую должность

Бабич займется вопросами экономики

Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

По некоторым данным, в МЭР Бабич будет курировать взаимодействие с СНГ вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии, передает РБК.

Ранее Бабич позволил себе критику белорусского руководства, что вызвало крайнее недовольство в Минске. Однако в Кремле заявляли, что довольны работой своего посла.


Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Сознайтесь в отравлении Скрипалей: Лондон озвучил условие для перемирия с Москвой

Туманный Альбион шантажирует РФ

"Сказочник": Порошенко высмеяли из-за "украинского трезубца" в Севастополе

Россияне возмутились словами экс-президента Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей