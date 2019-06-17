Экс-посол РФ в Белоруссии получил новую должность

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Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
По некоторым данным, в МЭР Бабич будет курировать взаимодействие с СНГ вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии, передает РБК.
Ранее Бабич позволил себе критику белорусского руководства, что вызвало крайнее недовольство в Минске. Однако в Кремле заявляли, что довольны работой своего посла.
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