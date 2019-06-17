Россию впишут в новую европейскую архитектуру

Без Москвы безопасность ЕС не обеспечить

С Россией можно и нужно работать. На этом настаивает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его мнению, многие действия Москвы спорны, но ради гарантий безопасности европейские страны должны восстановить контакты с Кремлем.

"Я осуждаю аннексию Крыма, но нельзя враждебно принимать Россию. Нет архитектуры безопасности без России. Поэтому Еврокомиссия работает над новыми отношениями с РФ: мы хотим вести людей друг к другу, чтобы жить в мире",

– процитировала прозвучавшее в понедельник, 17 июня, заявление Юнкера представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева в Twitter.

Ранее глава МИД Эстонии призвал страны ЕС объединиться против России, чтобы защитить суверенитет Украины.