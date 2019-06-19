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Неверов указал на недостоверность данных госстатистики по сельской местности

Сергей Неверов. Фото: ER.RU
Руководитель думской фракции "Единой России" подвел итоги региональной недели

Реальная ситуация на сельских территориях не соответствует сводкам, которые публикует Федеральная служба государственной статистики. Такой вывод сделал лидер фракции "Единой России" Сергей Неверов по итогам прошедшей региональной недели.

Он сообщил, что депутаты ЕР провели более 1,5 тыс. встреч и 1,8 тыс. приемов, в ходе которых побеседовали с десятками тысяч граждан. Ключевым был вопрос о развитии сельских территорий. Как оказалось, официальные сведения не соответствуют действительности даже по числу существующих деревень.

"Территориальные органы госстатистики предоставляют нам данные по сельским территориям неактуальные, из них невозможно получить объективную картину. О каком тогда стратегическом планировании мы можем говорить?", – возмутился Неверов.

Сергей Неверов. Фото: ER.RU

На примере своего избирательного округа в Смоленской области депутат указал на нестыковки в данных по транспортной доступности в сельской местности, по численности населенных пунктов. В связи с этим Неверов призвал Министерство экономического развития кардинально изменить подход к работе службы статистики, поскольку от предоставляемых ею данных напрямую зависит жизнь людей.

"В России около 60 тыс. населенных пунктов с населением до 30 человек, и есть серьезные опасения относительно того, попадут ли они в реализацию госпрограммы комплексного развития сельских территорий, которую утвердило правительство", – указал Неверов.

Он напомнил, что сейчас Министерство сельского хозяйства приступает к паспортизации населенных пунктов, расположенных в сельской территории, чтобы понять реальную ситуацию.

Фото: www.globallookpress.com

"Это правильно, – подчеркнул глава фракции ЕР. – Мы хотим получить честный ответ на вопрос о том, что будет с такими деревнями, где проживает очень мало человек, но по стране это сотни тысяч наших граждан. Они хотят знать, на что им рассчитывать. Потому что регионы в первую очередь будут подавать заявки по райцентрам и крупным селам".

Государственную программа РФ по развитию сельских территорий была разработана правительством по поручению президента РФ Владимира Путина и рассчитана на 2020-2025 г.г. "Единая Россия" объявила, что берет под контроль подготовку и реализацию проектов по этой программе.

Николай ВИКТОРОВ
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