В России возмутились запретом Грузии показывать фильмы на русском языке

Если Грузия не прекратит дискриминировать русскоязычных людей, то страну ждут новые санкции со стороны России. О такой возможности при неблагоприятном развитии дальнейших событий в соседнем государстве заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

То, что в Грузии некоторые кинотеатры перестали показывать фильмы с русским переводом, является, как считает сенатор, самым настоящим бойкотом русскоговорящих зрителей.

"Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго",

– заявил Клинцевич журналистам агентства "Интерфакс".

Сенатор также прокомментировал тот факт, что Россия объявила о прекращении авиасообщения с Грузией. Опыт, по его словам, показал, что найти замену российским путешественникам даже стране с отлаженной туристической инфраструктурой невозможно.

А издание "Царьград" обратило внимание на высказывание ведущего программы "Право голоса" Романа Бабаяна. По его мнению, Москва только начала отвечать Грузии на антироссийские лозунги.

"Что-то мне подсказывает, что превращение полетов наших авиакомпаний в Грузию-это ещё не конец", – подчеркнул Бабаян на своей странице в Twitter.

При этом источник, близкий к МИД РФ, сообщил изданию "Ведомости", что Москва, скорее всего, ограничится запретом на авиаполеты. Так как это была реакция на отдельный "антироссийский выпад". Россия, по словам собеседника газеты, не планирует менять политику в отношении Грузии, которая в последние годы была успешной, если ситуация не выйдет за нынешние рамки. Даже экспорт из соседней страны в Россию, вероятно, сохранится.

Эксперты издания отмечают, что Тбилиси воспринимают Москву как угрозу, но при этом поощряют российский туризм. Специалисты считают, что Россия просто дала сигнал Грузии определиться с позицией.

Антироссийские выступления в Тбилиси начались во время 26-й сессии Международной ассамблеи православия, в которой участвовала отечественная делегация. Жителей Грузии разозлил тот факт, что российский депутат сел в кресло председателя парламента, хотя он занял это место по приглашению грузинской стороны. После этого в стране прошла волна митингов, во время которых пострадали 240 человек.

Глава Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в том, что она заинтересована в расколе ее страны, и назвала Москву "врагом". Владимир Путин в целях безопасности подписал указ, который запретил полеты в соседнее государство.

А позже Зурабишвили заявила, что необходимо сохранить турпоток, ведь российские путешественники "обожают Грузию". Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что слова президента Грузии продиктованы финансовым интересом.