Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Отношение как к убийцам: в ПАСЕ вступились за российских делегатов

Фото: TASS
Окончательное решение о восстановлении РФ в правах отложено

Россия благодарна членам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые накануне до позднего вечера обсуждали резолюцию о возвращении делегации РФ статуса полноценного члена организации. Это подчеркнул глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая на заседании ПАСЕ во вторник, 25 июня.

По словам Толстого, Москва ценит стремление Совета Европы наладить диалог с РФ. В то же время, он отметил попытки ряда иностранных делегатов помешать возвращению россиян к работе в Ассамблее. Причем используются для этого самые разные инструменты:

"Я очень хотел бы, чтобы мы не оскорбляли членов делегации, которые были выбраны и не заслуживают отношения, как к убийцам", – цитирует "Дума ТВ" обращение Толстого к собравшимся.

Петр Толстой. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Ранее несколько евродепутатов оспорили решение по России, принятое в ПАСЕ накануне. Рассмотрение этого вопроса состоится в среду, 26 июня, во второй половине дня. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

У "Союза" отказал двигатель при посадке

ЧП заставило космонавтов поволноваться

"Антироссийская истерия": найден виновный в конфликте Москвы и Тбилиси

Действиями Мишико руководили западные спецслужбы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей