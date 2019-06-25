Отношение как к убийцам: в ПАСЕ вступились за российских делегатов

Окончательное решение о восстановлении РФ в правах отложено

Россия благодарна членам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые накануне до позднего вечера обсуждали резолюцию о возвращении делегации РФ статуса полноценного члена организации. Это подчеркнул глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая на заседании ПАСЕ во вторник, 25 июня.

По словам Толстого, Москва ценит стремление Совета Европы наладить диалог с РФ. В то же время, он отметил попытки ряда иностранных делегатов помешать возвращению россиян к работе в Ассамблее. Причем используются для этого самые разные инструменты:

"Я очень хотел бы, чтобы мы не оскорбляли членов делегации, которые были выбраны и не заслуживают отношения, как к убийцам", – цитирует "Дума ТВ" обращение Толстого к собравшимся.

Ранее несколько евродепутатов оспорили решение по России, принятое в ПАСЕ накануне. Рассмотрение этого вопроса состоится в среду, 26 июня, во второй половине дня.