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Места для камер фиксации нарушений ПДД призвали определить законодательно

Фото: www.globallookpress.com
"Единая Россия" предлагает передать системы фото- и видеоконтроля в государственное управление

Камеры фото– и видеофиксации нарушений на дорогах нужно устанавливать четко в определенных местах. На этом настаивает зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, координатор партпроекта ЕР "Безопасные дороги" Владимир Афонский.

"Законодательство однозначно нужно менять, – подчеркнул депутат. – Камеры нужно включить в перечень технических средств организации дорожного движения, к которым уже относятся, в частности, светофоры, знаки и разметка", – предложил Афонский.

Более того, в "Единой России" придерживаются мнения, что система фиксации нарушений ПДД должна быть передана от частных компаний под контроль государства. В противном случае такие камеры могут превратиться в инструмент зарабатывания денег коммерсантами, как это уже происходит в некоторых районах.

Владимир Афонский. Фото: er-duma.ru

"В республиках Ингушетия и Дагестан, Костромской области и в городе Севастополе частные компании в 2018 г. получили более 60% средств, поступивших от штрафов в бюджеты, выписанных с помощью видеокамер, а в Еврейской автономной области – 90%", – привел Афонский данные Генпрокуратуры.

На заседании Госсовета 26 июня президент РФ Владимир Путин потребовал прекратить установку камер фото– и видеофиксации ПДД в потайных местах, поскольку цель – не выписать больше штрафов, а повысить безопасность на дорогах.

Ранее стало известно о рекордном нарушении скоростного режима на Крымском мосту.

Николай ВИКТОРОВ
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