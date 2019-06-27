Власть в Венесуэле спасла армия

Военные воспротивились действиям США

Армия Венесуэлы сыграла значительную роль в жизни республики. Большинство военных оказались верны присяге и президенту Николасу Мадуро. На это указал зампред Комитета Госдумы по международным делам, замглавы фракции "Справедливая Россия" Алексей Чепа.

"Осложнений больших для законной власти в Венесуэле не будет", – отметил депутат в интервью "Дума ТВ".

Попытка свержения власти в Каракасе была срежиссирована извне. Дестабилизировать ситуацию в Венесуэле, в том числе экономическую, стремились США, убежден Чепа. Но сейчас участники переворота задержаны, обстановка в республике приходит в норму. Если венесуэльские власти обратятся за помощью к России, то в соответствии с договоренностями и международным правом, РФ сможет это сделать, сказал депутат.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя главой государства 23 января 2019 года. Его тут же поддержали США и ряд латиноамериканских стран. Москва выступила в поддержку Мадуро как законно избранного президента.