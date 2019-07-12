За Россией признали право строить базы в Арктике

Несмотря на интерес военных к региону, он остается зоной сотрудничества

У Запада не должно быть никаких вопросов к России из-за действий в Арктике, в том числе строительства военных баз. Это – ее территория, и Москва может распоряжаться ею по своему усмотрению. На это указал посол Финляндии в Москве Микко Хаутала.

"Что касается военной активности России, мы видим все это, но Россия действует в рамках своей собственной территории. Я сдержанно отношусь к комментированию данного вопроса, но думаю, что Россия имеет на это право", – ответил дипломат на вопрос журналистов.

Хаутала напомнил, что в настоящее время Арктика является регионом международного сотрудничества, передает РИА "Новости". Многие страны, даже не приарктические, заинтересованы в использовании местных ресурсов.

"Если весь мир видят растущий потенциал этого региона, понятно, что Россия усиливает свое присутствие там. Я бы это не драматизировал", – подчеркнул посол.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Белый дом "восстановить лидерство в Арктике" и "бросить вызов России".

По международному законодательству, Арктика разделена на зоны ответственности между Россией, Данией, Канадой, Норвегией и США.