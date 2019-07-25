В отношениях Москвы и Брюсселя заметили лицемерие

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Европейские страны признали Москву одним из основополагающих элементов мировой политики, поэтому заявляют о готовности выстраивать с ней отношения. Однако зачастую дальше призывов к сотрудничеству дело не движется. На это указал вице-председатель Европарламента Фабио Массимо Кастальдо.
"Очевидно, что за пределами политических деклараций в двусторонних отношениях существует определенная холодность", – признал он в интервью "Известиям".
По мнению Кастальдо, в ЕС должны использовать малейшую возможность для восстановления диалога с РФ.
Это может быть чрезвычайно трудно, но очевидно, что отчуждение между ЕС и Россией не должно длиться до победного конца. Различные региональные и глобальные проблемы мы можем решить только сообща. Потому я надеюсь, что процесс сближения произойдет своевременно", – подчеркнул Кастальдо.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за восстановление в правах российской делегации. Это вызвало недовольство ряда национальных делегаций, в частности, украинцев и британцев.
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