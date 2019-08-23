Ответственность за G8 переложили на Трампа

В Европе мнения разделились, но даже противники готовы смириться с расширением клуба за счет Москвы

Решать вопрос о возвращении России в "Большую восьмерку" будет президент США Дональд Трамп. Об этом заявили в Германии.

"Американцы проводят саммит G7, и, конечно, это будет решением американцев, кого они пригласят в следующем году и как они это сделают",

– приводит News.ru слова представителя администрации канцлера ФРГ. При этом в Берлине настаивают, что "позиция в отношении русских не изменилась".

Ранее Трамп высказал мнение, что Москва должна участвовать в заседаниях G7. Его поддержал глава Франции Эммануэль Макрон. В телефонном разговоре они согласились, что на встречу в 2020 г. нужно позвать и российского лидера Владимира Путина.

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, также представляющие "клуб избранных", высказались против идеи Трампа. Но громче всех возражает президент Украины Владимир Зеленский. Он сначала не поверил, что Трамп и Макрон говорили всерьез, потом предложил европейским лидерам поторговаться и обменять членство в "восьмерке" на Крым, а потом обратился прямо к председателю Европейского совета Дональду Туску с просьбой не допустить возвращения России "без устранения причин, по которым она в свое время из нее была исключена", – передает RT.

Вот только, как правильно напомнили в Берлине, в следующем году этот вопрос будут решать не в Европе, а по ту сторону Атлантики. А затем над ним подумают в Москве. Пока, по мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, все выглядит слишком несерьезно.