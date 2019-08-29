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Норвегия попала под удар из-за США

Норвегия попала под удар из-за США
Фото: flickr.com/U.S. Army Europe
За океаном не пожалели европейских союзников

Ликвидация Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) привела к тому, что на Норвегию оказались нацелены российские ракеты. Об этом сообщил командующий норвежской армией Хокон Брюн-Ханссен.

"Россия развертывает новые виды ядерного оружия средней дальности как вдоль границ прибалтийских стран, так и вдоль наших границ", – цитирует военного Dagbladet.

Впрочем, он не опасается нападения со стороны Москвы, поскольку понимает, чем вызвано размещение вооружений: выйдя из ракетного договора, США спровоцировали Россию на ответные действия.

Фото: www.globallookpress.com

По мнению эксперта Норвежского института внешней политики Юлие Вильхельмсен, нынешняя ситуация угрожает возобновлением мировой гонки вооружений. Вашингтон уже испытал ракету, которая ранее попадала под запрет ДРСМД. Москва объявила, что ответит тем же.

"Это опасная для Европы ситуация. США могут разместить свои ракеты средней дальности в европейских странах вроде Польши или Норвегии, чтобы надавить на Россию. Но, становясь стартовой площадкой для американских ракет, европейские страны одновременно становятся и мишенью для России", – пояснила эксперт.

США объявили о намерении выйти из ДРСМД осенью прошлого года под предлогом несоблюдения Договора российской стороной. 2 августа соглашение прекратило действовать. 18 августа Пентагон запустил ракету наземного базирования, которая пролетела более 500 км.

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