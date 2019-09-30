В Москве не раз призывали Вашингтон к мирной дипломатии, а не к отношениям по принципу "око за око, зуб за зуб"

Инцидент, который произошел на прошлой неделе, в России назвали войной. К счастью, только визовой. Виноват в сентябрьском конфликте, по мнению замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, Вашингтон.

В Москве, отметил он, не открещиваются от обещанного главой МИД Сергеем Лавровым сюрприза. Однако содержание ответа чиновник не раскрыл, поскольку визовый скандал коснулся определенной группы россиян, а не всех граждан страны.

"В отношении того, будем ли мы устраивать визовую войну, – вы знаете, эта война идет и развязали ее сами США,

– пояснил Рябков в беседе с журналистом "Международной жизни", добавив, что сторонница мягкой дипломатии Россия не раз предлагала Штатам не играть в пинг-понг, а договариваться.

"Пока не получается", – заключил замминистра.

Напомним, 24 сентября российской делегации, которая направлялась на сессию Генассамблеи ООН, США отказали в выдаче виз. В Москве заявили, что готовят американцам "сюрприз". Ходили слухи, что россиянам запретят участвовать в лотерее грин-карт.

Позже Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео указал на неприемлемость поведения Вашингтона. На фоне разразившегося конфликта поступило предложение о переносе мероприятий ООН в европейские центры организации или в Крым.