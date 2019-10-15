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Россию обвинили в подрыве европейской экономики

Россия жестко бьет по экономике Европы
Фото: www.globallookpress.com
Россия руководит протестами Greenpeace

Массовые акции протеста по поводу изменения климата в Европе финансирует Россия. Такое подозрение возникло у депутата Европейского парламента Йорга Мойтена. Он признал, что доказательств у него нет, но предложил Еврокомиссии инициировать соответствующее расследование.

Европарламентарий указал, что движение "Пятница ради будущего", которое возглавляет девочка из Швеции Греты Тунберг, акции Greenpeace, рейды активистов в Средиземном море организованы очень хорошо, значит, их финансирует кто-то солидный. А поскольку эти акции имеют политическую подоплеку и подрывают экономические перспективы Европы, тут действует враг. Официальный же враг у ЕС один – Россия, убежден Мойтен. Поэтому он и полагает, что все эти протесты с требованием закрыть загрязняющие атмосферу предприятия, прекратить использовать экологически вредное топливо – дело рук Москвы.

"Характер определенной управляемости этих действий очевиден, – согласен политолог Александр Асафов. – Экологическая повестка, конечно, испытывает определенные манипуляции. Но говорить о влиянии России, на мой взгляд, достаточно забавно", – отметил эксперт в комментарии RT. По его мнению, евродепутат следует курсу сложившихся на Западе политических стереотипов, когда каждую неприятность пытаются свалить на влияние Москвы.  

Ранее аналитики ЕП заметили, что Москва вернулась к использованию советских методов влияния на Запад.

Николай ВИКТОРОВ
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