Москва расширила советский арсенал влияния

В Европе заметили геополитическую нестабильность в регионе

На границах Евросоюза неспокойно. К такому выводу пришли аналитики Исследовательской службы Европарламента, представившие очередной доклад о ситуации в ЕС. По их данным, ухудшение обстановки в соседних странах поставило под угрозу и внутреннюю безопасность объединения.

"Нестабильность – так можно охарактеризовать в настоящее время геополитическую обстановку", – указывают аналитики ЕП.

Виной всему, по мнению авторов доклада, является Россия. Дескать, ее подрывная деятельность на Украине и в прочих странах бывшего СССР лишает покоя европейцев. В документе, в частности, говорится о том, что РФ, как когда-то Советский Союз, проводит "активные мероприятия" с использованием методов дезинформации, фальсификации и пропаганды.

Более того, "в последние годы Москва обновила и расширила свой арсенал, добавив туда, помимо прочего, новые кибертехнологии", цитирует RT европейских аналитиков. Доказательств, впрочем, авторы не приводят, ограничиваясь голословными тезисами.

"Типичная история, когда нас в чем-то обвиняют, а это означает, что именно они занимаются этим против России", – прокомментировал в интервью RT профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что стране приходится постоянно отбивать кибератаки со стороны США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность кибервойны между Москвой и Вашингтоном.