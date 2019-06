Хозяин белого дома Дональд Трамп лжет, когда уверяет, что американцы вовсе не любопытные. На самом же деле спецслужбы Вашингтона следят за стратегическими системами Москвы.

О кибератаках со стороны США рассказал глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"Наши службы отмечают периодические атаки на различные системы, в том числе, прежде всего, информационные системы органов государственной власти",

– цитирует главу СВР "Интерфакс".

Напомним, ранее газета New York Times опубликовала громкое разоблачение, где сообщалось, что кибершпионы США все чаще пытаются внедрить в энергосистемы России вредоносные программы. Дональд Трамп был обескуражен, заявив, что данная новость не просто лживая, она сродни измене государству.

"Это "фальшивые новости",

– возмутился мистер президент в своем микроблоге в Twitter.

The story in the @nytimes about the U.S. escalating attacks on Russia’s power grid is Fake News, and the Failing New York Times knows it. They should immediately release their sources which, if they exist at all, which I doubt, are phony. Times must be held fully accountable!