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Кибершпионы атакуют: в России раскрыли обман Трампа

Фото: pixabay.com
США штурмуют стратегические системы РФ

Хозяин белого дома Дональд Трамп лжет, когда уверяет, что американцы вовсе не любопытные. На самом же деле спецслужбы Вашингтона следят за стратегическими системами Москвы. 

О кибератаках со стороны США рассказал глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. 

"Наши службы отмечают периодические атаки на различные системы, в том числе, прежде всего, информационные системы органов государственной власти",

цитирует главу СВР "Интерфакс".

Напомним, ранее газета New York Times опубликовала громкое разоблачение, где сообщалось, что кибершпионы США все чаще пытаются внедрить в энергосистемы России вредоносные программы. Дональд Трамп был обескуражен, заявив, что данная новость не просто лживая, она сродни измене государству. 

"Это "фальшивые новости",

– возмутился мистер президент в своем микроблоге в Twitter. 

По его словам, редакция The New York Times, издания с некогда кристально чистой репутацией, а сейчас находящегося в упадке, должна предоставить доказательства, на основании которых были сделаны громкие заявления. 

"Они должны немедленно раскрыть свои источники. Если они и существуют, то, не сомневаюсь, попросту фальшивые",

– цитирует Трампа телеканал "360".  

Возможность кибервойны между США и РФ ранее подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. 

Ксения АНДРЕЕВА
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