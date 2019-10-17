Берлин готов выстраивать двусторонние отношения с Москвой

Прошли времена, когда ФРГ должна была согласовывать свою политику с США и Североатлантическим военным блоком. На этом настаивает замглавы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер.

"Политика, которая опиралась и постоянно оглядывалась на решения США и НАТО, – это политика вчерашнего дня. Думаю, нужно больше опираться на международные договоренности в разных вопросах", – приводит РИА "Новости" слова Штегнера.

На встрече в Москве с председателем комитета Совета Федерации по иностранным делам Константином Косачевым Штегнер отметил, что странам гораздо проще улаживать свои дела в двустороннем формате. Бывают, конечно, вопросы, требующие всеобщего внимания, например, изменение климата или проблема беженцев. Но на этот случай есть площадка ООН, где можно все обсудить коллективно с применением международного права, считает немецкий политик.

Ранее сенатор Косачев не смог попасть на заседание Генассамблеи ООН, поскольку США не выдали ему и другим российским делегатам визу. После этого встал вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.