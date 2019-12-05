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Откат к холодной войне: Германия усилит шпионскую сеть в России

Откат к холодной войне: Германия усилит шпионскую сеть в России
Фото: www.globallookpress.com
Соратники Меркель предупредили о последствиях убийства командира чеченских боевиков

Отказ Москвы сотрудничать с Берлином в расследовании смерти гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили заставляет думать, что Россия не может быть равным партнером для Германии. Об этом заявил член партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС Родерих Кизеветтер.

В Христианско-демократическом союзе (ХДС) в целом с готовностью отнеслись к такому развитию событий, при котором добрые отношения с Москвой будут прерваны:

"Если расследование выявит ответственность России за это убийство, то возникнет новая ситуация, – заявил газете Bild Армин Шустер из ХСД. – Это стало бы возвращением ко временам холодной войны. В таком случае нужно будет значительно расширить масштабы контрразведки и внешней разведки в отношении России ", – цитирует ТАСС.

Гражданина Грузии чеченского происхождения, бывшего полевого командира  Зелимхана Хангошвили, проживавшего в Германии под другим именем, застрелили в августе 2019 г. в Берлине. Убийцу поймали. По данным немецких следователей, это некий россиянин Вадим. Накануне власти ФРГ заявили, что он мог быть послан в Германию по заданию спецслужб РФ ликвидировать бывшего боевика.

Николай ВИКТОРОВ

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