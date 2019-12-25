Советский генсек якобы чуть не сдал Курилы

Японцы выдумали, что Михаил Горбачев в 1988 г. на переговорах с их премьер-министром Накасонэ обсуждал Курилы. Тогда в Токио заговорили о покупке островов за $26 - 28 млрд, договориться об этом настоятельно рекомендовал Рональд Рейган.

О переговорах и возможном решении вопроса о судьбе Курил написало японское агентство "Киодо". Однако журналисты сослались на некий отчет японского посольства, а не на запись беседы, заявил руководитель отдела международных связей и контактов с прессой "Горбачев-фонда" Павел Палажченко, передает ТАСС.

По его словам, запись хранится в государственном архиве России и личном архиве Горбачева, и в ней про Курилы ничего такого нет. То есть японские журналисты все это якобы сочинили.

Встреча Горбачева и Накасонэ состоялась 22 июля 1988 г. в Кремле и продолжалась 2 часа 40 минут. Японский премьер убеждал генсека, что включение южной части Курил в СССР – это ошибка Сталина, и по этому вопросу нужно договориться, в частности, на основе декларации 1956 года. Она предполагает передачу Токио острова Шикотан и прилегающей к нему необитаемой гряды после подписания мирного договора.

Горбачев, согласно отчету посольству Японии в Москве, ответил, что японцы сами не согласились с этим вариантом, требуя больше островов. И затем, как писало "Киодо", советский лидер заявил, что "нам когда-нибудь нужно будет что-то придумать по этой проблеме".