Первое появление президента РФ в бундестаге Европа запомнила навсегда

Глава России Владимир Путин еще в 2001 г. предлагал Западу способ укрепления глобальной безопасности, но молодого лидера не послушали. А зря, считает экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По ее мнению, Путин, как никто, умеет видеть причинно-следственные связи и увязывать их в историко-географическом контексте.

"Определенное развитие ситуации не всегда можно контролировать, потому что на ситуацию влияет слишком много факторов. Но ее можно сгладить, если держать в голове геополитическую картину, и Путину это как раз удается", – цитирует Кнайсль РИА "Новости".

В 2001 г., вскоре после терактов в США 11 сентября, Путин выступил в бундестаге Германии. Несколько часов он говорил на немецком языке, убеждая парламентариев ФРГ и вместе с ними всех западных партнеров отказаться от шаблонов холодной войны и понять, что Россия – европейская держава, без которой невозможна мировая архитектура безопасности. Ему аплодировали стоя, но на деле предложенные идеи проигнорировали, сожалеет австрийский дипломат.

"Это очень досадно, потому что президент Путин своей речью шагнул далеко вперед. Он был смелым, он выступил с предложением. И предложение не поддержали. Вместо того чтобы принять эту новую идею, мы просто впустую потратили время", – сказала Кнайсль.

Карин Кнайсль возглавляла внешнеполитическое ведомство Австрии с декабря 2017 г. по июнь 2019 года. На ее карьеру негативно повлиял танец с Путиным. Президент РФ был гостем на свадьбе Кнайсль в 2018 г., и дипломату не простили такого "вероломства" в разгар антироссийской истерии из-за Скрипалей.