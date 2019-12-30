Лукашенко прочат судьбу Януковича

Ситуация в Белоруссии сегодня подобна украинской в 2014 году. Так считает писатель, участник боевых действий в Донбассе Захар Прилепин.

По его мнению, западные структуры сейчас активно взялись за белорусов, а Батька тешит себя иллюзиями, что у него все под контролем.

"Интеллигенция белорусская – медийная общественность, театральная общественность, культурная общественность, конечно, инфицирована вульгарным западничеством. И, мне кажется, уверенность Лукашенко Александра Григорьевича в том, что он ее контролирует, сродни уверенности Виктора Януковича в том, что и он все держал в узде", – цитирует "Царьград" Прилепина.

На самом же деле белорусский майдан может начаться в любой момент, достаточно только "качнуться лодке", которую те же поляки уже активно толкают, спрогнозировал эксперт.

Ранее белорусских политиков предупредили, чем может опасно заигрывание с местными националистами.