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Майдан в Минске готовят по киевскому сценарию

Майдан в Минске готовят по киевскому сценарию
Фото: AP/TASS
Лукашенко прочат судьбу Януковича

Ситуация в Белоруссии сегодня подобна украинской в 2014 году. Так считает писатель, участник боевых действий в Донбассе Захар Прилепин.

По его мнению, западные структуры сейчас активно взялись за белорусов, а Батька тешит себя иллюзиями, что у него все под контролем.

"Интеллигенция белорусская – медийная общественность, театральная общественность, культурная общественность, конечно, инфицирована вульгарным западничеством. И, мне кажется, уверенность Лукашенко Александра Григорьевича в том, что он ее контролирует, сродни уверенности Виктора Януковича в том, что и он все держал в узде", – цитирует "Царьград" Прилепина.

На самом же деле белорусский майдан может начаться в любой момент, достаточно только "качнуться лодке", которую те же поляки уже активно толкают, спрогнозировал эксперт.

Ранее белорусских политиков предупредили, чем может опасно заигрывание с местными националистами.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вукраине
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Гость Из за бугра
Это у Вас господа на больше ума не хватает!Только вот не задача-бандеровцов там нетути,быстро ,быстро соображайте ! А выдавать будет(ну тем ,которые пока без имени) печенюшки или картофельные чипсы?
Какая разница как их называть- Последователи Бандеры или последователи Калиновского- Косцюшко. Я ещё понимаю, когда этой <цензура>--й занимается молодёжь, я в молодости тоже реформатором был, но пожилые люди - это уже не понятно.Где же их мудрость? Я понимаю, что надо что-то менять- правда не знаю как. Если наш правитель поймёт, что становится горячо, то прольётся много крови- ведь не зря в Марьиной Горке уже целая бригада отморозков.
Гость Из за бугра
Ответить
Это у Вас господа на больше ума не хватает!Только вот не задача-бандеровцов там нетути,быстро ,быстро соображайте ! А выдавать будет(ну тем ,которые пока без имени) печенюшки или картофельные чипсы?
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