Москва сама отказывается от доллара и склоняет к этому партнеров

Россия разработала план по уменьшению негативного влияния на экономику от ограничений, которые накладывают США в качестве санкционного давления по различным вопросам. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что американцы агрессивно используют имеющиеся в их распоряжении финансовые инструменты, чтобы добиваться целей. Поэтому Россия стремится защитить свои двусторонние торгово-инвестиционный связи с другими партнерами. В частности, с Китаем и Турцией уже заключены межправительственные соглашения о расчетах в национальных валютах. Соответствующие договоренности есть с членами БРИКС. Готовится соглашение о взаимной защите капиталов между Москвой и Нью-Дели.

"Уход от привязки к доллару во взаиморасчетах рассматриваем в качестве объективной реакции на непредсказуемость экономической политики США и откровенное злоупотребление Вашингтоном статусом доллара как мировой резервной валюты", – подчеркнул Лавров в интервью индийскому изданию.

Ранее "Утро" писало, кому оказался выгоден курс РФ на дедолларизацию экономики.