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Сотрудничество с Россией поможет США усилить свое влияние

Сотрудничество с Россией поможет США усилить свое влияние
Фото: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/www.globallookpress.com
Для этого Вашингтону нужно пересмотреть политику по отношению к Москве

Соединенным Штатам следует подружиться с Россией для противодействия Китаю. Подобную рекомендацию дал американский эксперт "Совета по международным отношениям" Роберт Блэквилл. 

В своем докладе эксперт призвал США разработать концепцию противодействия Китаю на мировой арене, посчитав, что в этом деле Вашингтону помогут конструктивные отношения с Москвой. При этом Блэквилл признал, что Соединенные Штаты не смогут улучшить взаимодействие с Россией, если продолжат действующий внешнеполитический курс по отношению к ней, передает "Лента.ру" со ссылкой на ТАСС.

Эксперт посоветовал Вашингтону добиваться вместе с Москвой соглашения об остановке расширения НАТО и отмене санкций. Другими точками соприкосновения эксперт также назвал взаимодействие двух стран в Арктике в области исследований, поисково-спасательные операции и экологию. 

Напомним, в декабре прошедшего года Пентагон выразил обеспокоенность развитием военной мощи России и Китая. Соответствующее заявление делал глава ведомства Марк Эспер. 

Ранее России предсказали возвращение Аляски и войну с Китаем.

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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У англопиндосов нет друзей, а только временные партнеры. Мы это уже проходили на собственной шкуре в конце 80-<цензура> и в 90-<цензура>. Хуже войны - только дружба с ними, когда они могут взять все без боя. Их цель - править миром, а мы просто будем инструментом в их бандитских лапах, как сегодня украина, грузия, балтика, польша.
Гость
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США страна бандит, а дружить с бандитами себе дороже. Из всех договоров вышли, как хотят так и рулят. Так что опять приглашают индейцев выкурить трубку мира.
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