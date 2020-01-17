Для этого Вашингтону нужно пересмотреть политику по отношению к Москве

Соединенным Штатам следует подружиться с Россией для противодействия Китаю. Подобную рекомендацию дал американский эксперт "Совета по международным отношениям" Роберт Блэквилл.

В своем докладе эксперт призвал США разработать концепцию противодействия Китаю на мировой арене, посчитав, что в этом деле Вашингтону помогут конструктивные отношения с Москвой. При этом Блэквилл признал, что Соединенные Штаты не смогут улучшить взаимодействие с Россией, если продолжат действующий внешнеполитический курс по отношению к ней, передает "Лента.ру" со ссылкой на ТАСС.

Эксперт посоветовал Вашингтону добиваться вместе с Москвой соглашения об остановке расширения НАТО и отмене санкций. Другими точками соприкосновения эксперт также назвал взаимодействие двух стран в Арктике в области исследований, поисково-спасательные операции и экологию.

Напомним, в декабре прошедшего года Пентагон выразил обеспокоенность развитием военной мощи России и Китая. Соответствующее заявление делал глава ведомства Марк Эспер.

Ранее России предсказали возвращение Аляски и войну с Китаем.