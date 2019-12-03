Глава Белого дома похвастался успехами в международной политике

Россия готова подписать договор о контроле над обычными и ядерными вооружениями. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне.

Американский лидер рассказал коллегам-европейцам, какой вклад он лично внес в глобальную безопасность: Москва, дескать, уже готова на условия Вашингтона, осталось "дожать" Пекин.

"Я должен сказать, что Россия хочет заключить сделку по контролю над вооружениями. Она этого совсем недавно, две недели назад, – цитирует Трампа Reuters. – В эту сделку мы обязательно включим Китай. Может быть, позже, может быть, прямо сейчас".

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в августе 2019 года. Под вопросом – продление договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) и запрет на ядерные испытания. Условием обсуждения новых соглашений Вашингтон называет участие в них Пекина.

Саммит НАТО в Лондоне проходит 3-4 декабря. Ранее США объявили, что значительно сократят свой взнос в бюджет военной организации.