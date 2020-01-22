Лидера Пятой Республики вывела из себя местная полиция

Президент Франции Эммануэль Макрон чуть не подрался с израильскими полицейскими в старом городе в Иерусалиме. Француз вступил в перепалку с правоохранителями из-за того, что те вошли в принадлежащую Парижу базилику Святой Анны.

Видеокадры гневно орущего Макрона разлетелись по соцсетям.

"Все знают правила. Мне не нравится то, что вы сделали. Теперь убирайтесь отсюда", – обратился французский президент к полицейским, показывая им пальцем, куда именно те должны убраться.

"У нас прекрасный мир, вы делаете отличную работу в городе, я это ценю. Пожалуйста, уважайте правила, установленные веками, они не изменятся при мне. Пожалуйста, все уважайте правила", – цитирует РИА "Новости" Макрона.

Аналогичный инцидент произошел в 1996 году во время визита в Иерусалим тогдашнего лидера Франции Жака Ширака.

Макрон прибыл в Израиль на памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения советскими войсками 23 января 1945 г. концлагеря Освенцим и Международному дню памяти жертв Холокоста. В четверг в Иерусалим прилетит президент России Владимир Путин. Ранее сегодня сообщалось, что возможна личная встреча двух российского и французского лидеров.