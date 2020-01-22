Макрон закатил истерику в Израиле перед приездом Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон чуть не подрался с израильскими полицейскими в старом городе в Иерусалиме. Француз вступил в перепалку с правоохранителями из-за того, что те вошли в принадлежащую Парижу базилику Святой Анны.
Видеокадры гневно орущего Макрона разлетелись по соцсетям.
"Все знают правила. Мне не нравится то, что вы сделали. Теперь убирайтесь отсюда", – обратился французский президент к полицейским, показывая им пальцем, куда именно те должны убраться.
"У нас прекрасный мир, вы делаете отличную работу в городе, я это ценю. Пожалуйста, уважайте правила, установленные веками, они не изменятся при мне. Пожалуйста, все уважайте правила", – цитирует РИА "Новости" Макрона.
Аналогичный инцидент произошел в 1996 году во время визита в Иерусалим тогдашнего лидера Франции Жака Ширака.
Макрон прибыл в Израиль на памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения советскими войсками 23 января 1945 г. концлагеря Освенцим и Международному дню памяти жертв Холокоста. В четверг в Иерусалим прилетит президент России Владимир Путин. Ранее сегодня сообщалось, что возможна личная встреча двух российского и французского лидеров.
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