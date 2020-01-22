Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Макрон закатил истерику в Израиле перед приездом Путина

Макрон закатил истерику в Израиле перед приездом Путина
Эммануэль Макрон. Фото: Shang Hao/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лидера Пятой Республики вывела из себя местная полиция

Президент Франции Эммануэль Макрон чуть не подрался с израильскими полицейскими в старом городе в Иерусалиме. Француз вступил в перепалку с правоохранителями из-за того, что те вошли в принадлежащую Парижу базилику Святой Анны.

Видеокадры гневно орущего Макрона разлетелись по соцсетям.

"Все знают правила. Мне не нравится то, что вы сделали. Теперь убирайтесь отсюда", – обратился французский президент к полицейским, показывая им пальцем, куда именно те должны убраться.

"У нас прекрасный мир, вы делаете отличную работу в городе, я это ценю. Пожалуйста, уважайте правила, установленные веками, они не изменятся при мне. Пожалуйста, все уважайте правила", – цитирует РИА "Новости" Макрона.


Аналогичный инцидент произошел в 1996 году во время визита в Иерусалим тогдашнего лидера Франции Жака Ширака.


Макрон прибыл в Израиль на памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения советскими войсками 23 января 1945 г. концлагеря Освенцим и Международному дню памяти жертв Холокоста. В четверг в Иерусалим прилетит президент России Владимир Путин. Ранее сегодня сообщалось, что возможна личная встреча двух российского и французского лидеров.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Надо же какой истеричный президент!
Гость
Ответить
таки, а при чёма тута Путин?
Гость
Ответить
Истерик вонючий.
1
новости партнеров
Загрузка...

Украина выдвинула условия России для закупок газа

"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на рынке Незалежной

Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве

В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей