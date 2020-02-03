Кремль развеял сомнения турецкого лидера

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может лично убедиться в положении татар в Крыму, если примет приглашение российского лидера Владимира Путина посетить полуостров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 3 февраля.

"Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам, – цитирует Пескова РИА "Новости". – Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника".

Ранее Эрдоган, отправляясь с визитом на Украину, заявил, что считает незаконным воссоединение Крыма с Россией и продолжит настаивать на восстановлении территориальной целостности Незалежной. В Москве ответили, что " категорически не согласны с формулировками турецких партнеров".

Ранее в Кремле усомнились в том, что приказ сбить российский Су-24 в Сирии отдал лично Эрдоган.