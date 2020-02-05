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Посол Великобритании отстранилась от Путина на приеме в Кремле

Посол Великобритании отстранилась от Путина на приеме в Кремле
Фото: kremlin.ru
При первом знакомстве дама предпочла держаться подальше от российского лидера

Первая в 2020 г. церемония вручения верительных грамот состоялась в Москве в среду, 5 февраля. В Кремле собрались представители 23 государств, в том числе самых влиятельных в мире: постоянных членов Совбеза ООН – США, Великобритании, Франции, Китая, – а также Германии, Австралии, Канады, Греции и других.

Не обошлось без курьезов. Глава британского представительства Дебора Джейн Броннерт во время традиционного фотографирования с президентом РФ Владимиром Путиным отошла от него подальше. Это было особенно заметно на фоне китайского посла Чжана Ханьхуэя, который, напротив, встал с российским лидером плечом к плечу. 

Позже, озвучивая краткую характеристику отношений со странами, послы которых собрались в Кремле, Путин отметил, что ситуация, сложившаяся сегодня между Россией и Великобританией, "вряд ли удовлетворяет обе стороны". Он указал, что укрепление диалога отвечает общим интересам, и подчеркнул готовность России к этому процессу.

После официальной церемонии президент РФ угостил всех присутствующих шампанским.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Запах политического трупа не приятен...
М
Ответить
звон кастрюль на утре такой как звон курантов на красной площади
плюс взрывы пуканов при упоминании слов путин крым wada
это нормально,зависть и злоба свиней меня полностью радует
свиноферма полностью оправдывает свое предназначение и существование
Гость
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Великобритания как всегда строит себя <цензура>, делает вид что это не у нее руки по локоть в крови.
Гость
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Гость
А тебе какая разница, какой у Путина рост? Мал золотник, да дорог.
рабам и холопам он дорог. никто не спорит.
Лезу - стотысячный случай - на стол.

Давно посетителям осточертело.

Знают заранее всё, как по нотам:

Буду звать (новое дело!),

Куда-то идти, спасать кого-то.

В извинение пьяной нагрузки

Хозяин гостям объясняет:

- Русский!

- Владимир Маяковский. Про это
Гость
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в приличных домах мира , предпочитают не марать руки с человеком по вине которого идут войны и гибнут в том числе и дети.
сэмэн
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Внешний вид этой леди такой, что в голодный год за еду не стал бы. С острова она. Этим всё сказано. Фотографироваться она боялась. Какой посол, такая и страна.
Гость
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От изгоев и международных преступников все шарахаются и потом брезгливо моют руки, если все же пришлось пожать: они ведь по локоть в крови!
Гость
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Все верно! Она то знает чья разработка коронавирус "Баба Яга", подброшенный в Китай...
Гость
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Гость
Какого же Лилипутлер ничтожно маленького роста! Даже азиаты и то многие выше его! А уж урод- каких поискать. Недаром его псевдонимами во время сексотства были "Окурок" и "Моль"! Теперь понятно, откуда у такой козявки столько амбиций: комплексы, комплексы, комплексы... Все диктаторы были низкорослыми.
О, зато еврохохол Зе просто гигант. А еще не лох. И управляет огромной процветающей страной. Правда страны там давно нет, есть территория. И государства давно нет, там где 20 гопников могут нагнуть полицейское отделение, это не государство, даже не колония, это просто грязная зaccaная помойка с нереальными долгами, в которой за 30 лет осталось только половина населения и к 2050 году останется вообще четверть. Но это же пустяки, главное, что Путин не высокого роста, вот свезло-то рогулям, жизнь удалась! (если, конечно, этот стекломойный дурман можно назвать жизнью)
Гость
Ответить
Гость
Какого же Лилипутлер ничтожно маленького роста! Даже азиаты и то многие выше его! А уж урод- каких поискать. Недаром его псевдонимами во время сексотства были "Окурок" и "Моль"! Теперь понятно, откуда у такой козявки столько амбиций: комплексы, комплексы, комплексы... Все диктаторы были низкорослыми.
А тебе какая разница, какой у Путина рост? Мал золотник, да дорог.
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