При первом знакомстве дама предпочла держаться подальше от российского лидера

Первая в 2020 г. церемония вручения верительных грамот состоялась в Москве в среду, 5 февраля. В Кремле собрались представители 23 государств, в том числе самых влиятельных в мире: постоянных членов Совбеза ООН – США, Великобритании, Франции, Китая, – а также Германии, Австралии, Канады, Греции и других.

Не обошлось без курьезов. Глава британского представительства Дебора Джейн Броннерт во время традиционного фотографирования с президентом РФ Владимиром Путиным отошла от него подальше. Это было особенно заметно на фоне китайского посла Чжана Ханьхуэя, который, напротив, встал с российским лидером плечом к плечу.

Позже, озвучивая краткую характеристику отношений со странами, послы которых собрались в Кремле, Путин отметил, что ситуация, сложившаяся сегодня между Россией и Великобританией, "вряд ли удовлетворяет обе стороны". Он указал, что укрепление диалога отвечает общим интересам, и подчеркнул готовность России к этому процессу.

После официальной церемонии президент РФ угостил всех присутствующих шампанским.