Ультраправые ополчились на главу немецкого кабмина на фоне скандала в Тюрингии

Партия "Альтернатива для Германии" пойдет в суд с иском против канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Об этом сообщает Anadolu в среду, 12 февраля.

Ультраправые хотят засудить главу немецкого правительства за давление на бывшего премьер-министра земли Тюрингии Томаса Кеммериха, вынужденного из-за этого подать в отставку.

Напомним, 5 февраля Кеммерих был избран на этот пост от Свободной демократической партии при поддержке "Альтернативы" и "Христианско-демократического союза", членом которого является каннцлер. Это оказалось первым случаем в истории ФРГ, когда премьер федеральной земли Германии занимает свой пост благодаря голосам радикалов.

Меркель лично раскритиковала сам ход выборов в ландтаг. ХДС Тюрингии был обвинен "в сделке с фашистами" при избрании премьера земли. Канцлер сразу выступила за проведение новых выборов.

В итоге, сначала 8 февраля о своей отставке объявил Кеммерих, партия которого такой поступок объяснила попыткой "смыть пятно позора" за сотрудничество с "Альтернативой", пишет Deutsche Welle. А спустя несколько часов свои полномочия сложил по личной просьбе, а может даже и по требованию Меркель уполномоченный правительства ФРГ по делам восточных земель Кристиан Хирте.

Костяшки домино стали сыпаться и дальше. В понедельник, 10 февраля, на фоне скандала в Тюрингии глава ХДС и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что не станет баллотироваться в канцлеры на следующих выборах в Бундестаг в 2021 г. и нынешним летом уйдет с должности лидера этой партии.

