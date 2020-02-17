Европа может остаться без связи с США из-за диверсантов

Россия отправила шпионов на побережье Ирландии, чтобы найти возможность быстро разорвать связь между Европой, Великобританией и США в случае возникновения военного конфликта. Об этом сообщили источники в ирландских спецслужбах.

Дублин является связующим звеном между двумя континентами. Именно там уходят под воду оптоволоконные кабели, обеспечивающие интернет-сообщение, пишет британская The Times. Если их повредить, миллионы людей не смогут общаться и совершать финансовые операции.

Столь важное значение Ирландии сделало эту страну привлекательной целью для сотрудников главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ, уверены местные правоохранители. Они считают, что Москва изучает инфраструктуру Дублина, чтобы найти возможность повлиять на связь между европейскими странами и США.

В издании напомнили, что российские подлодки были замечены у протянутых через Атлантический океан кабелей еще в 2015 году. США уже тогда предупреждали, что военные РФ ищут слабые места, чтобы разрушить сообщение стран Запада. Однако Ирландия не восприняла проблему всерьез и не укрепила собственные силы безопасности и контрразведки.

Ранее стало известно, каким образом в НАТО шпионят за Россией, не приближаясь к ее границам.