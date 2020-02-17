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Слабое звено: стали известны цели российской разведки в Ирландии

Слабое звено: стали известны цели российской разведки в Ирландии
Фото: pixabay.com
Европа может остаться без связи с США из-за диверсантов

Россия отправила шпионов на побережье Ирландии, чтобы найти возможность быстро разорвать связь между Европой, Великобританией и США в случае возникновения военного конфликта. Об этом сообщили источники в ирландских спецслужбах.

Дублин является связующим звеном между двумя континентами. Именно там уходят под воду оптоволоконные кабели, обеспечивающие интернет-сообщение, пишет британская The Times. Если их повредить, миллионы людей не смогут общаться и совершать финансовые операции.

Столь важное значение Ирландии сделало эту страну привлекательной целью для сотрудников главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ, уверены местные правоохранители. Они считают, что Москва изучает инфраструктуру Дублина, чтобы найти возможность повлиять на связь между европейскими странами и США. 

В издании напомнили, что российские подлодки были замечены у протянутых через Атлантический океан кабелей еще в 2015 году. США уже тогда предупреждали, что военные РФ ищут слабые места, чтобы разрушить сообщение стран Запада. Однако Ирландия не восприняла проблему всерьез и не укрепила собственные силы безопасности и контрразведки.

Ранее стало известно, каким образом в НАТО шпионят за Россией, не приближаясь к ее границам.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Menes
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вспомните российскую подлотку с офицерами на борту.
Гость
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Ну все понятно, бла бла бла!
Гость
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Лошарик уже пытался это сделать, что из этого получилось видели все.
а не воевать мордор пробовал???
всю свою историю со всеми воюет отжимает, ворует везде где только может.
Признал ли русский народ свою ответственность за что-либо? Нет. Виноваты всегда и во всем были другие. Перефразируя дедушку Крылова, «у русского всегда нерусский виноват». Более того, русские искренне убеждены (им это долго внушали, и им это очень нравится), что они всех всегда спасали, защищали, кормили, несли всем свет и тепло. И вообще, все перед ними в неоплатном долгу. - Александр Браиловский, писатель.
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