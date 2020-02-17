России предрекли гражданскую войну
После выборов 2024 г. в России могут начаться "дворцовых перевороты", дестабилизация и даже гражданские конфликты. Об этом заявил в интервью украинский режиссер Олег Сенцов, известный тем, что был задержан в Крыму в 2014 г. по подозрению в терроризме и через пять лет выдан Украине.
По словам Сенцова, в России даже может произойти революция, так как нужно помнить о событиях февраля 1917-го и августа 1991 года. Любой, кто придет после действующего президента России столкнется с дестабилизацией внутри страны.
Этой ситуацией Сенцов предлагает воспользоваться и надавить на нового главу государства, чтобы вернуть Крым. И пока Россия на это не пойдет, "не дать ему стабилизировать политическую, экономическую, социальную ситуацию внутри страны". При этом помощь Киеву должны оказать западные партнеры.
Вместе с тем Сенцов признал, что пока нашу страну возглавляет Владимир Путин, Крым украинцам не вернуть. "Он проще отдаст Кремль, чем отдаст Крым. Значит, продолжать пытаться с ним договориться про Крым нельзя", – сказал украинский режиссер.
Сенцова освободили 7 сентября прошлого года. Как писал "Коммерсантъ", ссылаясь на свои источники, его могли обменять на бывшего зенитчика самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха. Последнего Киев задержал как причастного к гибели малайзийского "Боинга" в 2014 году.
В январе га Западе назвали дату начала гражданской войны в России.
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