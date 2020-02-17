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России предрекли гражданскую войну

России предрекли гражданскую войну
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
На Украине ждут дестабилизации в РФ, чтобы вернуть Крым

После выборов 2024 г. в России могут начаться "дворцовых перевороты", дестабилизация и даже гражданские конфликты. Об этом заявил в интервью украинский режиссер Олег Сенцов, известный тем, что был задержан в Крыму в 2014 г. по подозрению в терроризме и через пять лет выдан Украине.

По словам Сенцова, в России даже может произойти революция, так как нужно помнить о событиях февраля 1917-го и августа 1991 года. Любой, кто придет после действующего президента России столкнется с дестабилизацией внутри страны.

Этой ситуацией Сенцов предлагает воспользоваться и надавить на нового главу государства, чтобы вернуть Крым. И пока Россия на это не пойдет, "не дать ему стабилизировать политическую, экономическую, социальную ситуацию внутри страны". При этом помощь Киеву должны оказать западные партнеры.

Вместе с тем Сенцов признал, что пока нашу страну возглавляет Владимир Путин, Крым украинцам не вернуть. "Он проще отдаст Кремль, чем отдаст Крым. Значит, продолжать пытаться с ним договориться про Крым нельзя", – сказал украинский режиссер.

Сенцова освободили 7 сентября прошлого года. Как писал "Коммерсантъ", ссылаясь на свои источники, его могли обменять на бывшего зенитчика самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха. Последнего Киев задержал как причастного к гибели малайзийского "Боинга" в 2014 году. 

В январе га Западе назвали дату начала гражданской войны в России.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

сэмэн
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за что имею сказать. режиссер не снявший ни одного стоящего кино, рассуждает как рагуль. одно слово представитель 404.
Menes
Ответить
Гость
На Украине, как всегда бред цветет пышным цветом.
набирай, и внимательно читай: Откровения ребе Шнеерсона относительно славян
Гость
Ответить
На Украине, как всегда бред цветет пышным цветом.
Menes
Ответить
И ещё: хантьі хотят продавать свою нефть и свой газ сами, камчадальі хотят пользоваться своими природньіми ресурсами сами, своё золото и свои алмазьі , на свое благосостояние хотят использовать якутьі и т.д. <цензура> им всем кормить хазарскую Москву и тратить миллиардьі рублей на содержание непризнаньіх республик, только потому, что жидьі хотят расширить границьі Московской хазарии?.
Menes
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Гость
все-таки умные эти бандерлоги. почти как бабуины
Дураки вьі. Сенцов здесь ни причом! Правительства Украиньі и России не самостоятельньі, они находятся под руководством политбюро Хаб-Ада. И до тех пор пока наши правительство находятся под их контролем, до тех пор пока мьі не заменим жидовские правительства на правительства Белой расьі, мьі будем уничтожать сами себя, <цензура> наши правительства вьіполняют поставленную пиеред ними задачу согласно решению сиониского Когреса, которьій прошол в 1989 году в Москве, под названием "ПРОГРАММА ИСТРЕБЛЕНИЯ РУССКИХ И ДРУГИХ СЛАВЯН"
Вася
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История помнит.
16 февраля 1918 года была объявлена независимость Кубанской народной республики.
Российская имперская машина уничтожила её.
Все российские имперцы не могут успокоится от осознания того что ихняя помойная яма разрушится или сложится карточный домик не имеющий под собой основания.

Вот они и бесятся, от того что народы не хотят оставаться в этой помойной яме. то Грузию разбомбят, то Крым своруют, то войну развяжут на Донбассе. И им абсолютно по барабану сколько людей погибнет, сколько будет беженцев, сколько будет испорченных судеб. Ведь для кремлёвской сатаны люди это "навоз"
Гость
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Хех, этому режиССеру нужно фамилию сменить, на ВАНГАнцов.
Гость
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Фантазёр... Совсем головой поехал...
Гость
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все-таки умные эти бандерлоги. почти как бабуины
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