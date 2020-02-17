Телеведущий считает, что в кабмине осознали, насколько плохо справляются с реализацией национальных проектов

Владимир Соловев уверен, что реальная причина отставки правительства Дмитрия Медведева заключается в том, что министры адекватно оценили собственные возможности справляться с национальными проектами в поставленный срок.

"Смешно говорить о согласии или несогласии, потому что половина членов правительства осталась на своих местах, – напомнил телеведущий в беседе с корреспондентом "Царьграда". – Ему сказано год назад, что есть год, есть нацпроекты. Посмотреть просто процент выполнения нацпроектов".

Комментарий Соловьева стал ответом политологу Марату Баширову. Он в своем телеграм-канале "Политджойстик" заявил, что отставку правительства Медведева приблизил "административный бунт", который начался после озвученной президентом РФ Владимиром Путиным инициативы с внедрением горячего питания для школьников.

Напомним, что Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе 15 января 2020 г., спустя три часа после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. Государственная дума на заседании 16 января одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Ранее он занимал должность руководителя Федеральной налогов службы.