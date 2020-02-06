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Счетная палата выявила промах Медведева

Счетная палата выявила промах Медведева
Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Правительство под руководством теперь уже экс-премьера работало неэффективно

Федеральные органы исполнительной власти провалили реализацию майских указов президента РФ, поскольку не умеют работать слаженно и не могут планировать свои действия на несколько шагов вперед. К таким выводам пришли в Счетной палате.

Аналитики проверили все ведомства, находящиеся в прямом подчинении кабмина под управлением экс-премьера Дмитрия Медведева, в том числе министерства, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Росприроднадзор и т.д. Как выяснилось, в их стратегических планах на работу до 2024 г. не были предусмотрены 45% целевых показателей нацпроектов, передает "ФедералПресс". С госпрограммами ситуация еще хуже – федеральные чиновники даже не думали о достижении 74% поставленных перед ними задач.

В целом ни один из утвержденных планов федеральных ведомств на 2019 – 2024 гг. не соответствует требованиям. Кроме того, правительство и подконтрольные ему организации не соблюдали принцип открытости, пишет "Царьград".

По мнению завкафедрой теории и практики государственного управления НИУ ВШЭ Андрея Клименко, беда в том, что система планирования работы госслужащих в РФ не сбалансирована.

"Бумажная работа скрывает реальные действия, которые должны привести к конкретному результату. Сколько ее ни автоматизируй, если не выделить главное, если не понять, как взаимосвязаны действия с результатом, ситуация не улучшится", – прокомментировал эксперт выводы Счетной палаты в интервью РБК.

Кабинет министро во главе с Дмитрием Медведевым ушел в отставку в середине января 2020 г., после обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Некоторые министры смогли сохранить свои посты и в новом правительстве Михаила Мишустина.

Николай ВИКТОРОВ

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